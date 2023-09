Schlägereien in Innsbruck: Mit Bierflasche auf Kopf geschlagen, Nase gebrochen

Drei Verletzte wurden am Samstag in die Klinik eingeliefert, nachdem sie in brutale Schlägereien geraten waren bzw. diese provoziert haben sollen.

Innsbruck – Die Partynacht endete am Samstag in Innsbruck für drei Lokalbesucher nach Schlägereien im Krankenhaus. Im ersten Fall gerieten zwei 29-Jährige in einem Innenstadtlokal aneinander. Einer der beiden schlug seinem Kontrahenten mit einer Bierflasche gezielt und mit starker Wucht auf den Kopf. Beide Personen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.