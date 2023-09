Deutschland wankt Richtung Heim-EM: Flick schwer angezählt

Wolfsburg - Rund acht Monate vor der Fußball-Europameisterschaft präsentiert sich Gastgeber Deutschland in bemitleidenswerter Form. Das 1:4 gegen Japan am Freitag war ein weiterer Offenbarungseid, der so erfolgreich in seine Amtszeit gestartete Coach Hansi Flick taumelt. Drei Tage vor dem Duell mit Vizeweltmeister Frankreich flüchtete sich Flick in Durchhalteparolen, währenddessen werden u.a. Julian Nagelsmann und Oliver Glasner als Nachfolgekandidaten gehandelt.