Rettung von Deutschland aus alarmiert: Paar aus alpiner Notlage im Stubaital gerettet

Neustift – Von Deutschland aus wurden die Rettungskräfte am Samstag zur Bergung eines in Notlage geratenen Ehepaars im Gemeindegebiet von Neustift gerufen: Das Paar hatte nämlich wegen fehlenden Handy-Empfangs selbst keinen Notruf absetzen können. Erst gegen 18.30 Uhr erreichte eine Nachricht an einen Angehörigen per WhatsApp ihren Adressaten. Dieser setzte dann umgehend die Rettungskette in Gang.