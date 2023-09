Klangbilder gegen das Vergessen

Innsbruck – Vor dem Ferdinandeum steht eine Stahlstangeninstallation, die an das NS-Zwangsarbeiterlager Oradour in Schwaz erinnert. Und auch drinnen wurde gestern Vormittag gegen das Vergessen, Verdrängen und Verharmlosen anmusiziert. Das Tiroler Ensemble für Neue Musik brachte zum Start in den ersten Klangspuren-Sonntag und als Beitrag zum großen Gedenkprojekt „Memories of Memories“ vermeintlich „kleine“ Kompositionen widerständiger Tonsetzer zur Aufführung: Peter Zwetkoffs „Umschlagplatz“, eine kraftvolle Evokation des Deportationshorrors, die gar nicht erst versucht, das Unbegreifliche zu illustrieren, kam – mangels Notenmaterial – aus der Konserve.