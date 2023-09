Spanischer Fußball-Verbandschef Rubiales tritt nach Kuss-Skandal zurück

Madrid – Nach dem Kuss-Eklat bei der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland hat der unter massivem Druck stehende spanische Verbandschef Luis Rubiales seinen Rücktritt angekündigt. "Ja, ich werde zurücktreten. Weil ich meine Arbeit nicht fortsetzen kann", so der 46-Jährige am Sonntagabend in einem Schreiben. Rubiales hatte am 20. August bei der Ehrung des spanischen Weltmeister-Teams nach dem Finale gegen England (1:0) die Spielerin Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst.