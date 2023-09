Ukraine meldet weitere Geländegewinne im Süden und Ostern

Im Rahmen ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Truppen hat die ukrainische Armee im Osten und Süden des Landes weitere Geländegewinne verzeichnet. "Befreit wurden im Abschnitt Bachmut im Verlaufe der vergangenen Woche zwei Quadratkilometer", teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag bei einem Pressebriefing mit. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock traf am Montag zu einem Besuch in Kiew ein.