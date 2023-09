Prominente fordern von Bundesregierung Klimamaßnahmen

Etliche heimische Künstlerinnen und Künstler wenden sich mit einem offenen Brief an die Bundesregierung, um diese beim Klimaschutz zum Handeln zu bewegen. In dem u.a. von Wolfgang Ambros, Ursula Strauss, Verena Altenberger, Hubert von Goisern, Stefan Ruzowitzky, Tobias Moretti und Mirjam Weichselbraun unterzeichneten Schreiben fordern sie ein "wirksames, sozialgerechtes Klimaschutzgesetz", den Öffi-Ausbau, mehr erneuerbare Energien sowie eine höhere CO2-Bepreisung.