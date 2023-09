Leitpflock touchiert: Biker (21) wurde in Reutte über Wiese geschleudert

Reutte – Auf einer Motorradtour mit seinem Bruder verunglückte ein 21-jähriger deutscher Biker am Sonntagnachmittag auf der Planseestraße so schwer, dass er in die Klinik nach Murnau geflogen werden musste.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Planseestraße in Fahrtrichtung Reutte: Der 21-Jährige touchierte laut Erkenntnissen der Polizei in einer langgezogenen Linkskurve mit dem rechten Fußraster seines Motorrades einen Straßenleitpflock. Dadurch geriet er ins Schlingern und fuhr in Folge ungebremst in die angrenzende Wiese. Das Motorrad wurde mitsamt dem Lenker durch die Luft katapultiert. Nach dem Aufprall wurde der Lenker noch ein Stück weitergeschleudert und blieb schwer verletzt liegen.

Sein Bruder, der vorausgefahren war, bemerkte den Unfall und leistete Erste Hilfe. Der Deutsche erlitt bei dem Unfall mehrere Brüche und wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber „RK 2“ in die Unfallklinik Murnau in Deutschland geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)