NGOs fordern von Regierung Mobilitätswende in Tirol

Innsbruck – In einem offenen Brief an Landeshauptmann Anton Mattle und Verkehrslandesrat René Zumtobel fordern vier Tiroler Umweltinitiativen – Fridays For Future Tirol, Radlobby, Parents For Future und Verein des österreichischen Klimarats der BürgerInnen Tirol eine Mobilitätswende. Für sie würden die Umsetzung eines besseren Taktverkehrs und eine Erweiterung der Fahrzeiten des öffentlichen Nahverkehrs, durchgängige Radwege, Car- und Bike-Sharing sowie ein Perspektivenwechsel vom Auto hin zum Zufußgehen und Fahrradverkehr dazu beitragen, die Verkehrssituation grundlegend zu verändern. „Dadurch kann der Grundstein zu einer lebenswerten und klimagerechten Zukunft gelegt werden“, heißt es in dem vor der Regierungsklausur veröffentlichten Forderungskatalog.