Radfahrer musste in St. Johann Taxi ausweichen: Schwerer Sturz

St. Johann – Mit schweren Verletzungen musste ein 49-jähriger Österreicher nach einem Sturz mit dem Fahrrad am Sonntag ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert werden. Der Mann hatte zuvor einem entgegenkommenden Taxi ausweichen müssen und könnte dabei laut Polizei gestreift worden sein.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr, als der 49-Jährige gemeinsam mit seiner 18-jährigen Tochter auf der B164 in Fahrtrichtung St. Johann unterwegs war. Plötzlich kam den beiden ein Taxi, gelenkt von einem 64-jährigen gebürtigen Deutschen, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte, entgegen.

Während die 18-Jährige dem Taxi ausweichen konnte, gelang das ihrem Vater nicht. Er stürzte vom Rad und blieb in einer angrenzenden Wiese liegen. Laut Polizei brach er sich bei dem Sturz die linke Schulter. Ob ihn das Taxi tatsächlich gestreift und dadurch zu Fall gebracht hat, konnte noch nicht erhoben werden. Der 49-Jährige wurde von einem zufällig vorbeikommenden Notarzt versorgt. Anschließend wurde er zur weiteren ambulanten Behandlung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. (TT.com)