„Fridays for Future“ zum Klimastreik und die neue Landestheater-Chefin: Das war „Tirol Live“

Die neue Landestheater-Intendantin Irene Girkinger und Laila Kriechbaum von „Fridays for Future“ waren am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live“.

Bühne frei für die neue Intendantin des Tiroler Landestheaters. Ab jetzt zählt es, am Samstag beginnt die neue Spielzeit am Landestheater. Irene Girkinger übernimmt von Johannes Reitmeier. Über ihre Ziele und Neuerungen sprach Girkinger heute bei „Tirol Live“.

Laila Kriechbaum von „Fridays for Future“ will Menschen bewegen, für das Klima auf die Straße zu gehen. Am Freitag findet der weltweite Klimastreik statt. Was sie sich davon erwartet und was sie antreibt, erzählte sie im Studio.