Papiercontainer in Telfs in Flammen: Drei Männer griffen zu Feuerlöschern

Telfs – Beherzt griffen am Sonntagabend drei Männer in Telfs ein, als sie einen brennenden Papiermüllcontainer bemerkten. Es war kurz nach 19 Uhr, als das Feuer in der Mülltonneneinhausung eines Mehrparteienhauses ausbrach. Die 49, 45 und 19 Jahre alten Einheimischen versuchten, die Flammen mit Feuerlöschern zu ersticken.