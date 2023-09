Einsatz in Wörgl: Feuer in Geschäft im Einkaufszentrum Plus ausgebrochen

Wörgl – Am Montagvormittag heulten in Wörgl die Sirenen. In einem Geschäft im Einkaufszentrum Plus in der Salzburger Straße ist gegen 10 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wörgl sind derzeit vor Ort und versuchen das Feuer zu löschen.