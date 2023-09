Stundenlanger Einsatz: Feuer vernichtete Laden in Wörgler Einkaufszentrum

Wörgl – Am Montagvormittag heulten in Wörgl die Sirenen. In einem Geschäft im Einkaufszentrum Plus in der Salzburger Straße war gegen 10 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wörgl kämpften gegen die Flammen. Kurz nach 13 Uhr wurde schließlich „Brand Aus“ vermeldet. Der Laden wurde durch das Feuer komplett zerstört.