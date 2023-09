Klimaprotest geht jetzt erst richtig los: Weltweite Demos ab Freitag geplant

Innsbruck – Die Klimademos Montagfrüh in Innsbruck, Graz und Linz waren nur ein weiterer kleiner Vorgeschmack auf den Klima-Herbst: Mehrere Umweltschutzorganisationen haben sich zusammengetan und planen für kommendes Wochenende eine riesige Klima-Demonstration rund um den Globus. Von Freitag bis Sonntag sind weltweit mehr als 400 Demonstrationen und Protestaktionen für mehr Klimaschutz geplant, zu denen Millionen Menschen erwartet werden. Gefordert wird ein möglichst schneller Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, wie das Climate Action Network am Montag mitteilte. Die "historische Mobilisierung" richtet sich demnach auch an einen Klima-Gipfel am 20. September in New York (Climate Ambition Summit), zu dem UN-Generalsekretär António Guterres eingeladen hat.

Hinter den Protesten stehen den Angaben zufolge 780 Organisationen – darunter Greenpeace, Extinction Rebellion und Friends of the Earth. In Österreich hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future für den 15. September zum Klimastreik aufgerufen, geplant sind Dutzende Demonstrationen. Auch die Gruppe "Letzte Generation" ist an dem Tag dabei. In Innsbruck findet die Versammlung ab 17 Uhr am Christoph-Probst-Platz vor der Hauptuni statt, in Kufstein zur selben Zeit im Stadtpark.