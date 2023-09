26-Jähriger aus Bayern im Kleinwalsertal tödlich verunglückt

Der 26-Jährige wurde am Freitag bei der Polizeistation Oberstdorf (Bayern) als abgängig gemeldet. Sein Leichnam konnte erst am Samstag im Rahmen einer Suchaktion entdeckt werden.

Bregenz – Ein 26-jähriger Wanderer aus Deutschland ist im Grenzgebiet zwischen dem Kleinwalsertal und Bayern tödlich verunglückt. Der Leichnam des Mannes wurde am Samstag im Rahmen einer Suchaktion unterhalb des Gipfels des Kemptner Köpfle (2191 Meter) gefunden. Den Erkenntnissen der Alpinpolizei zufolge ist der 26-Jährige über felsiges Gelände abgestürzt und hat sich dabei die tödlichen Verletzungen zugezogen, informierte die Exekutive am Montag.

Der 26-Jährige wurde am Freitag bei der Polizeistation Oberstdorf (Bayern) als abgängig gemeldet. In der Nacht auf Samstag wurde sein Auto auf dem Schwendle-Parkplatz am Fuß des Wildentals in Mittelberg (Kleinwalsertal) entdeckt. Auf Basis einer Handypeilung konnte das Suchgebiet auf den Bereich zwischen Oberstdorf und Hirschegg eingegrenzt werden. Bei einer groß angelegten Suchaktion am Samstag gelang es der österreichischen Flugpolizei, den leblosen Körper des 26-Jährigen aufzufinden. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. (APA)