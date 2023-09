Rangnick steht DFB nicht als Bundestrainer zur Verfügung

Windischgarsten – Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat Spekulationen um einen Wechsel zur deutschen Auswahl eine klare Absage erteilt. In einem ORF-Interview am Montagvormittag vor dem Abschlusstraining in Windischgarsten antwortete der 65-Jährige auf die Frage, ob er für eine Anfrage des DFB bereitstehen würde, mit einem schlichten „Nein“. In Deutschland ist man nach der Entlassung von Hansi Flick auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer, Rangnicks Name wurde dabei genannt.