Kollegin vergewaltigt? Ermittlungen gegen zwei BND-Mitarbeiter in Bayern

München – Gegen zwei Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) laufen Ermittlungen wegen des Vorwurfs eines Sexualdeliktes. Das teilte die Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, am Montag mit. Zuvor hatte der Spiegel über den Fall berichtet. Dem Medienbericht nach sollen die beiden BND-Mitarbeiter bei einem internen Sommerfest in der BND-Außenstelle im bayerischen Bad Aibling in Oberbayern eine Kollegin mit K.O.-Tropfen betäubt und vergewaltigt haben. Nach dpa-Informationen sind die beiden Männer vom Dienst suspendiert.