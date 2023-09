Todesfall nach Patienten-Verwechslung in Bad Ischl: Klärung wird dauern

Eine Sachverhaltsdarstellung über die Patientenverwechslung wurde vom Klinikum an die zuständige Staatsanwaltschaft Wels übermittelt. Diese veranlasste eine Obduktion, die aber nicht klären konnte, ob die Verwechslung ursächlich für den Tod des Mannes war bzw. den Tod früher herbeigeführt habe oder nicht. Abzuwarten bleibt noch das Ergebnis einer toxikologischen Analyse, diese wird aber einige Woche in Anspruch nehmen. Sowohl vonseiten der Staatsanwaltschaft als auch des Spitalsträgers, der Oö. Gesundheitsholding, wurde betont, dass der Patient schwer vorerkrankt und in schlechtem Allgemeinzustand war. Mit seinem baldigen Ableben wäre demnach - auch ohne Verwechslung - gerechnet worden.