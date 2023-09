Ermittlungen rund um Baukartell: Geldbuße für Tiroler Fröschl AG beantragt

Das bereits vor einigen Jahren aufgeflogene Baukartell hat nun Konsequenzen für die Tiroler Fröschl AG & Co KG sowie die Fröschl AG. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) teilte am Montag mit, dass sie bei Gericht einen Strafantrag in Höhe von 1,4 Mio. Euro gegen Fröschl gestellt hat.