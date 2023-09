"Lufthunderter": Transitforum gegen Vorhaben in Salzburg

Zudem stehe fest: Weder in Tirol noch in Salzburg und Oberösterreich würden die NO2-Jahresmittelwerte an der A12, A10 und A1 unterschritten - dies gehe aus dem Jahresbericht Luft des Umweltbundesamtes hervor. Die "Aufschaukelei" von Politik und Interessenvertretungen wie dem ÖVP-Wirtschaftsbund und der Wirtschaftskammer hätten daher keine Grundlage. Gurgiser erinnerte Svazek zudem daran, dass das Bundesland Salzburg zu nahezu 95 Prozent im Rahmengebiet der Alpenkonvention sei und daher der Bevölkerung höhere Schutzstandards zustünden als in Flachländern, wo sich Belastungen von Schadstoffen und Lärm weit besser reduzieren ließen. Ebenso finde sich laut dem aktuellen Evaluierungsbericht des flexiblen Tempolimits auf der A10 zwischen Salzburg und Golling von Mai 2021 bis April 2022 kein Hinweis, wonach die geplante Aufhebung empfohlen werde.

Der "Lufthunderter" hatte zuletzt auch die politischen Gemüter in Tirol erhitzt. Der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Wirtschaftsbundchef Franz Hörl hatte gegenüber der APA ein "Aus" der Verkehrsmaßnahme gefordert. Wenn die Rechtsgrundlage aufgrund stark verbesserter Messwerte fehle, sei auch das Tempolimit abzuschaffen, so Hörl. Er mahnte ein analoges Vorgehen wie in Salzburg ein. Die Tempolimits könnten dank Überkopfwegweisern flexibel - also je nach Luftgüte - gestaltet werden, so Hörl. Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung will allerdings an dem 100er-Tempolimit auf weiten Teilen der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) festhalten. "Der Lufthunderter steht nicht zur Diskussion", hielt ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle fest.