Leiter der Standortagentur: „Mehr Resilienz im Alpenraum“

Innsbruck – Vor allem Siedlungsräume und Wirtschaft müssen in Zeiten des Klimawandels resilienter, also widerstandsfähiger, werden, sagt Marcus Hofer, Leiter der Standortagentur Tirol in „Tirol Live“. Erst kürzlich hatte das Land Tirol den Zuschlag erhalten, sich am EU-Projekt „MountResilience“ zu beteiligen. Projektpartner sind neben der Standortagentur Tirol die Universität Innsbruck, die Energieagentur Tirol, das Klimabündnis Tirol und die Abteilung Landesentwicklung des Landes Tirol, erklärte Hofer.

Das Projekt sei mit einem Budget von 16 Mio. Euro ausgestattet, zwei Mio. davon entfallen auf Tirol. Insgesamt arbeiten 47 Partner aus 9 europäischen Ländern bzw. Regionen an dem Projekt mit. Ziel sei es, so Hofer, Innovationen zu entwickeln, welche die Klimawandelanpassung in europäischen Gebirgsregionen ermöglichen. Zudem soll der Übergang zu einer klimaresilienten Gesellschaft geschafft werden. Expertinnen und Experten will er an der Universität Innsbruck, aber auch bei allen Projektpartnern finden. Den Kern des Klimaanpassungsprojektes bilden sechs Demoregionen, darunter die Region Piemont oder Lappland oder auch Regionen in Rumänien. Tirol ist eine davon, freut sich Hofer. „In diesen Regionen sollen schwerpunktmäßig Innovationen entwickelt werden.“ Die anderen Regionen könnten diese übernehmen und für ihre Bedürfnisse adaptieren. Der Fokus Tirols liege darauf, Services für die Anpassung an den Klimawandel zu entwickeln, z. B. im Hinblick auf den Tourismus sowie Gebäude und Orte. So soll beispielsweise eruiert werden, wie Daten und Sensorik verwendet werden können, um sich vor den Auswirkungen der Klimakrise zu schützen.