Ehemann versuchte zu helfen: Pflegerin (33) in Salzburger Zoo von Nashorn getötet

Ein 1,8 Tonnen schweres Nashornweibchen griff Dienstagfrüh plötzlich seine Tierpflegerin an. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ein Kollege wollte helfen und wurde dabei verletzt.

Salzburg – Schreckliche Szenen spielten sich Dienstagfrüh im Nashorngehege im Zoo Salzburg ab. Das 1,8 Tonnen schwere Nashornweibchen „Jeti“ ging plötzlich auf seine Tierpflegerin los. Die 33-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihr Kollege – der Ehemann der Pflegerin – wollte ihr zu Hilfe eilen. Er wurde schwer verletzt und musste operiert werden.

Die gebürtige Bayerin war eine „sehr erfahrene, bedachte Tierpflegerin“, sagte Zoo-Direktorin Sabine Grebner in einer Pressekonferenz am Vormittag. Die Pflegerin sei eingeteilt gewesen, die Nashörner mit einem Insektenstift einzuschmieren. Die Tiere reagieren nämlich sehr empfindlich auf Insektenstiche. Bei der Pflege im Nashornhaus, so die Vermutung, griff das 30 Jahre alte Weibchen unvermittelt an. Warum das Tier so reagierte, ist noch völlig unklar. Die insgesamt vier Nashörner seien an die Pflege gewöhnt, sie würden sich bürsten lassen und sogar Blutabnahme ohne Narkose dulden, schilderte Grebner.