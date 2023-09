Zwischen Ergebnissen und Entwicklungszielen

Es ist ein sportphilosophisches Feld so groß wie ein Meer, wenn man über Nachwuchs-Fußball (in Österreich bis zur U12) oder -Eishockey (bis zur U11) ohne offizielle Tabellen und Ergebnisse zu diskutieren beginnt. Dass Ausbildungsziele – darunter sind sportliche wie soziale (!) zu verstehen – und die Freude am Spiel in jungen Jahren vor dem Blick auf die Anzeigetafel stehen sollten, leuchtet mit der These „Von der Breite in die Spitze“ ein.