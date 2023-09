Wanderer stürzte am Zillertaler Höhenweg fünf Meter ab: Schwer verletzt

Auf dem Weg von der Gamshütte zum Friesenberghaus stolperte am Montag ein 59-Jähriger an einem Felsvorsprung. Der Mann blieb nach dem Sturz reglos liegen. Seine Begleiter leisteten Erste Hilfe.

Finkenberg – Fünf Wanderer waren auf einer mehrtägigen Tour entlang des Zillertaler Höhenweges unterwegs. Am Montag wollten sie von der Gamshütte in Richtung Friesenberghaus. Bei einem Felsvorsprung stolperte ein 59-Jähriger plötzlich. Der Deutsche stürzte etwa fünf Meter ab. Er blieb bewegungslos am Boden liegen.