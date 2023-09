Hall in Tirol – Einen Schaden im hohen fünfstelligen Bereich haben Diebe in Hall angerichtet. In der Nacht auf Montag brachen bisher unbekannte Täter auf ein Haller Firmengelände ein. Dabei stahlen sie laut Polizeiangaben verschiedene Edelmetalle und Treibstoff. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. (TT.com)