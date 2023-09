Fahrplan steht: Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung soll in Tirol ab 2026 kommen

Kolsass, Innsbruck – "Hochwertig, bedarfsgerecht, leistbar, ganzjährig und ganztägig" – so hat die schwarz-rote Tiroler Landesregierung am Dienstag den von ihr angekündigten Rechtsanspruch auf "Vermittlung" eines Kinderbetreuungs- und Kinderbildungsplatzes ab dem zweiten Lebensjahr beschrieben. Nach der Regierungsklausur präsentierten die Verantwortlichen einen Fahrplan, der eine tirolweite Umsetzung bis 2026 vorsieht. Für den Rechtsanspruch sind "vorerst" 50 Millionen Euro eingeplant.

"Wir spüren aus der Gesellschaft heraus, dass im frühkindlichen Bereich noch Luft nach oben ist", begründete Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) den am Dienstag beschlossenen Leitantrag bei einer Pressekonferenz im Kinderzentrum Kolsass. Während die Betreuungsquote der Drei- bis Fünfjährigen bei 96 Prozent liege ('Barcelona-Ziel': 90 Prozent), sei die Betreuung der Unter-Dreijährigen noch ein Sorgenkind in Tirol. "Die Betreuung liegt bei 29 Prozent, das 'Barcelona-Ziel' aber bei 33 Prozent", verdeutlichte Mattle den Bedarf und verwies auf eine kürzlich erfolgte Studienreise nach Finnland, wobei man "von den Besten lernen" wollte. "Die Öffnungszeiten werden bei uns bei weitem nicht so großzügig angeboten wie in Finnland", berichtete der Landeshauptmann. Er sprach von einem "mutigen Schritt", immerhin sei Tirol das erste Bundesland, das einen Rechtsanspruch in "dieser Konsequenz" einführe.