Unfall wegen Sekundenschlaf: 34-jähriger Niederländer in Pfunds überschlug sich mit Fahrzeug

Dienstagmorgen fuhr ein Niederländer im Gemeindegebiet von Pfunds in Richtung Süden, als er wohl durch Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen überschlug sich. Fahrer und Beifahrerin wurden verletzt in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

Pfunds – Sekundenschlaf war wohl der Grund für einen Unfall am Dienstagmorgen in Pfunds. Gegen 7:05 Uhr fuhr ein 34-jähriger Niederländer mit seinem Wagen im Gemeindegebiet von Pfunds in Richtung Süden. Nach derzeitigen Erkenntnissen prallte der Niederländer aufgrund von Sekundenschlafs gegen die Ortstafel und in weiterer Folge gegen die angrenzende Stützmauer. Dadurch überschlug sich der Pkw und kam am Dach liegend stehen.