Van-Gogh-Gemälde nach Diebstahl wieder aufgetaucht

Groningen – Im Corona-Lockdown 2020 wurde im Singer-Laren-Museum in Amsterdam das Gemälde „Der Pfarrgarten von Nuene im Frühjahr“ gestohlen. Dreieinhalb Jahre lang fehlte von dem auf rund sechs Millionen Euro geschätzten Bild jede Spur. Nun hat es der als „Indiana Jones der Kunstwelt“ geltende Detektiv Arthur Brand wieder aufgespürt. Das bestätigte die niederländische Polizei gestern. An der Echtheit des Funds bestehe kein Zweifel, teilten die Behörden mit. Auch das Museum Groningen, als dessen Leihgabe das auch als „Frühlingsgarten“ bekannte Bild in Amsterdam ausgestellt war, hat die Rückgabe inzwischen bestätigt.

Das Gemälde wurde Brand am Montag in einer blauen Ikea-Tasche übergeben. Von wem, wurde nicht öffentlich. Laut einem Bericht der Tageszeitung De Telegraaf ist ein französischer Kunsträuber für den Diebstahl verurteilt worden. Das Kunstwerk sei in die Hände einer kriminellen Organisation gelangt, die es als Tauschmittel in Verhandlungen um die Verkürzung einer Haftstrafe einsetzen wollte.