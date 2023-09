Schwere Unwetter in Tirol: Zug bei Seefeld durch riesige Mure entgleist

Seefeld, Scharnitz, Reith i.A. Hart i.Z. – Schwere Unwetter zogen am Dienstagabend über Tirol und hinterließen eine Spur der Zerstörung.

Weder auf der Straße noch im Zug kamen Personen zu Schaden. Wie das Land in einer Aussendung am Abend informierte, wird die 250 Meter lange und eineinhalb Meter hohe Mure bereits von der Feuerwehr aus der Umgebung aufgeräumt.

Murenabgang in Seefeld

Eine örtliche Umleitung über Seefeld wurde eingerichtet. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen müssen den Bereich großräumig umfahren. Mittwochfrüh folgte eine Begutachtung des Straßenabschnittes von der der Landesgeologie. Ein Ende der Sperre ist derzeit noch nicht in Sicht. Für die Zugstrecke wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Bis voraussichtlich Donnerstag, 18 Uhr sind dort keine Fahrten möglich.

Auch in Reith im Alpbachtal und in Hart im Zillertal hinterließ das Unwetter seine Spuren. Durch die heftigen Böen wurden im Reither Ortsteil Bischofsbrunn mehrere am Hang stehende Bäume entwurzelt, wobei die Bäume auf die Gemeindestraße und das Grundstück eines des Wohnhauses fielen. Ein Auto wurde dabei von einem umstürzenden Baum beschädigt. Die Gemeindestraße blieb bis zur vollständigen Entfernung der Bäume gesperrt.