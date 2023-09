Deutschland schaffte mit Interims-Coach Völler gegen Frankreich die Trendwende

Dortmund/Glasgow - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel nach der Trennung von Hansi Flick ihre Unserie beendet. Nach dem Siechtum unter Flick führte DFB-Sportdirektor Rudi Völler den EM-Gastgeber als Interims-Teamchef am Dienstag in Dortmund mit einem 2:1 (1:0) gegen Vize-Weltmeister Frankreich aus dem Stimmungstief. Statt Pfiffen gab es nur drei Tage nach dem blamablen 1:4 gegen Japan donnernden Applaus.

In einem weiteren Test von Gewicht setzte sich England beim schottischen Erzrivalen auch dank Bayern-Stürmer Harry Kane durch. Beim 3:1-(2:0)-Erfolg der Three Lions in Glasgow sorgte der 30-Jährige mit seinem Tor in der 81. Minute für den Endstand. Zuvor hatten Phil Foden (32.) und der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (35.) die Gäste in Führung gebracht. Ein Eigentor des englischen Verteidigers Harry Maguire (67.) hatte die Partie spannend gemacht.