Der Steuerzahler blecht für öffentlichen Pfusch

Mit ihren Bauvorhaben beweist die öffentliche Hand nicht unbedingt ein glückliches Händchen. Wieder einmal dokumentiert ein Bericht des Landesrechnungshofs, was alles so schiefläuft. Zwar sind die Mehrkosten für das neue Werkstättengebäude der Tiroler Fachberufsschule für Metalltechnik in Innsbruck überschaubar, doch der Steuerzahler muss die 4,2 Mio. Euro letztlich wieder blechen. Was einen allerdings bass erstaunt zurücklässt, ist der erneut an den Tag gelegte Dilettantismus.