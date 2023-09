42-Jähriger britischer Bergsteiger stürzte am Donnerkogel in den Tod

Hallein/Gosau – Ein 42-Jähriger britischer Bergsteiger ist am Dienstagvormittag im Dachsteingebirge in den Tod gestürzt. Er stürzte am Ausstieg des "Intersport Klettersteigs", welcher auf den Großen Donnerkogel am Gosaukamm führt, im weglosen Gelände circa 70 bis 100 Höhenmeter entlang einer steilen Felsrinne ab und kam in einer Schuttrinne zu liegen. Augenzeugen verständigten die Rettungskräfte.