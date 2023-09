Zehnjährige in Deutschland auf Schulweg entführt: 61-Jähriger in U-Haft

Seit Wochen warnten Eltern vor einem einschlägig vorbestraften Kinderschänder in Edenkoben. Dann die unfassbare Tat: Der Mann soll ein Mädchen in ein leer stehendes Gebäude verschleppt und missbraucht haben. Die Polizei nahm den Mann nach einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd fest.

Trier – Ein 61-Jähriger soll am Montag eine Zehnjährige in Deutschland auf dem Schulweg verschleppt und sexuell missbraucht haben, was in Edenkoben in Rheinland-Pfalz für Entsetzen sorgt. Nach bisherigen Ermittlungen kannten einander der Verdächtige und das Opfer nicht, teilten die Staatsanwaltschaft Landau und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstagabend mit.