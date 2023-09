Über 90.000: Neuer Negativrekord bei Kirchenaustritten in Österreich

Für das Jahr 2022 verzeichnet die römisch-katholische Kirche einen neuen Rekord an Kirchenaustritten. Insgesamt 90.975 Personen haben im vergangene Jahr der Kirche den Rücken gekehrt – rund 20.000 mehr als 2021.

Wien – Die römisch-katholische Kirche in Österreich verzeichnet für das Vorjahr eine Rekordzahl an Austritten. Insgesamt 90.975 Personen kehrten ihr im Jahr 2022 den Rücken, geht aus der am Mittwoch veröffentlichten amtlichen Kirchenstatistik hervor, die die vorläufigen Zahlen vom Jänner bestätigt. Mit Ende 2022 gab es demnach 4.733.085 Katholiken im Land, ein Rückgang um 1,96 Prozent. Die Einnahmen aus dem Kirchenbeitrag stagnierten bei knapp 500 Millionen Euro.