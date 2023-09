210 Löschkräfte bei Vollbrand in Außervillgraten: Gebäude steht komplett in Flammen

Der Brand eines Wirtschaftsgebäudes hält hunderte Einsatzkräfte in Außervillgraten auf Trab. Das Feuer brach bereits Mittwochfrüh aus, die Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Außervillgraten – Seit Mittwochfrüh sind in Außervillgraten rund 210 Löschkräfte damit beschäftigt, einen Großbrand bei einem Wirtschaftsgebäude zu löschen. Laut Polizei brach das Feuer gegen 8.30 Uhr aus, das Gebäude stand innerhalb kürzester Zeit in komplett in Flammen. Eine Person wurde dabei auf unbestimmten Grad verletzt.