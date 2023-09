Tiroler Urlauberin fiel auf Tochter-Trick rein: Vierstellige Summe an Internet-Betrüger überwiesen

Die Frau wurde am Dienstag gegen 10 Uhr von ihrer angeblichen Tochter zunächst per SMS kontaktiert. Dort gaben die Täter eine neue Telefonnummer an und ersuchten die 71-Jährige dann per WhatsApp, eine Überweisung zu tätigen. Diese überwies daraufhin zwei Mal Summen im vierstelligen Bereich.