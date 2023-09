Teuerungs-Sonderlandtag zwischen "Tiefschlaf" und Tatkraft

Die Landesregierung aus ÖVP und SPÖ und die Opposition haben am Donnerstag im Tiroler Landtag im Rahmen einer Teuerungs-Sondersitzung die Klingen gekreuzt. Die Debatte rund um Wohnen, Strompreise etc. verlief entlang der erwartbaren Linien. Die Oppositionsparteien FPÖ, Liste Fritz, Grüne und NEOS sahen Schwarz-Rot im "Tiefschlaf", explodierende Kosten und zu wenig Druck auf die landeseigenen Gesellschaften. Die Koalitionäre verwiesen auf gesetzte und geplante Maßnahmen.

Man habe sich in den vergangenen Monaten mit allen möglichen Skandalen wie GemNova und Co. beschäftigt, aber nicht mit leistbarem Wohnen, kritisierte Grünen-Klubchef Gebi Mair. "Wohnen ist ein Grundbedürfnis" und die Wohnkosten würden ungehindert steigen. Der grüne Klubchef verwies darauf, dass sich gleichzeitig aufgrund von Zinsüberschüssen der Gewinn der landeseigenen Hypo Tirol Bank im ersten Halbjahr 2023 fast verdreifacht hätte. "Die Mieterinnen und Mieter sind Ihnen vollkommen egal", so Mair in Richtung der Regierungsparteien.