Wiener Sängerknaben veranstalten Adventkonzert in Stadthalle

Zum Ende des Jubiläumsjahrs 2023, in dem 525 Jahre Wiener Sängerknaben gefeiert werden, will es der weltberühmte Knabenchor noch einmal "so richtig krachen" lassen, wie es in einer Aussendung hieß: Am 9. Dezember wird erstmals ein "Großes Adventkonzert" in der Wiener Stadthalle veranstaltet, bei dem auch die Wiener Chormädchen, der Chorus Primus und der Chorus Juventus, der gemischte Kinder- und Jugendchor, auftreten werden - begleitet von einer Big Band.