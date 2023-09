Den Lift versäumt, zu spät am Gipfel: Unmut bei Bergrettern über Leichtsinn am Berg wächst

Innsbruck – Am Mittwoch wurden Details der Bergung von zwölf Polen von der Wildspitze bekannt. Demnach waren die Alpinisten zwar am Dienstag um 6 Uhr von der Breslauer Hütte aus gestartet, erreichten jedoch erst um 16 Uhr den Gipfel des höchsten Berges Nordtirols. „Um 17.17 Uhr ging dann der Alarm ein. Wobei ich mich frage, was jemand bei der schlechten Wetterprognose vom Dienstag um diese Zeit mit einer so großen Gruppe am Gipfel verloren hat. Das ist für mich unvorstellbar“, ärgert sich Hermann Spiegl, Landesleiter der Tiroler Bergrettung.