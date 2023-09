24-Jähriger brach in Bozen zusammen: Obduktion soll Todesursache klären

Bozen – Der Todesfall eines 24-Jährigen sorgt in Südtirol für Betroffenheit. Der junge Mann brach am Mittwochnachmittag in der Nähe der Loreto-Brücke in Bozen zusammen. Passanten eilten zu Hilfe und schlugen sofort Alarm, doch die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.