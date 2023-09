Heldenhafte MitarbeiterInnen in die AREA 47

Ab ins kühle Nass oder in die Luft? ArbeitgeberInnen schicken am Freitag, den 22. September ihre Angestellten in die AREA 47, um sie beim „Tag der HeldInnen” hochleben zu lassen. Als Wertschätzung und Dank belohnen die Chefs ihr Team mit einem Ausflug voller Action und Abenteuer.

Was kann ein/e FirmeninhaberIn Cooles machen, um sich bei den loyalsten MitarbeiterInnen für ihre ausgezeichnete Arbeit während des ganzen Jahres zu bedanken? Einfache Lösung: Sie, am „Tag der HeldInnen“ in der AREA 47 standesgemäß zu feiern. Dabei warten viele aufregende Erlebnisse auf die Stars und die oft stillen „Hidden Champions” im Unternehmen, die durch ihre Arbeit wesentlich zum Erfolg beitragen. Für ArbeitgeberInnen stellt dies eine einzigartige Gelegenheit dar, um Wertschätzung zu zeigen und den Teamspirit zu stärken.

Alle in einem Boot oder hoch hinaus

Die HeldInnen wählen zwischen zwei spannenden Abenteuern mit Adrenalingarantie: entweder Paddel-Action beim Raften auf dem Inn durch die Imster Schlucht oder Nervenkitzel beim Kraxeln durch Österreichs höchsten Hochseilklettergarten in 27 Metern Höhe mit Mega Swing oder Flying Fox. Inkludiert ist auch die freie Nutzung der 20.000 Quadratmeter großen Water AREA. Vom XXL-Rutschenpark mit Freefall-Variante über Blobbing bis hin zur Slip‘n’Slide Rutsche hat der coolste Wasserpark des Landes für jeden Anspruch was dabei. Auch Cannonball, Slacklines und die Boulderwand am Wasser wollen erobert werden. Auf dem Splash Track – eine überdimensionale Hüpfburg in Form eines 50 m langen Hindernisparcours – gilt es schneller zu klettern, zu rutschen und zu balancieren als die Ninja Warriors.

Kulinarischer Ausklang

Nachdem der Hunger nach Action gestillt ist, stärken sich die TeilnehmerInnen beim „Tag der HeldInnen“ im „River Haus Bar & Grill“ beim Dinner im Steakhouse. Hier bleibt genügend Zeit, den Tag Revue passieren zu lassen und die per Smartphone festgehaltenen Erinnerungen mit den KollegInnen auszutauschen.

Zwei Outdoor-Packages zur Wahl

Rafting durch die Imster SchluchtClimbing im Hochseilgarten mit Mega Swing oder Flying Fox. Das Package enthält eine Outdoor-Action nach Wahl, den Eintritt in die Water AREA sowie Welcome Drink und Abendessen. Das Programm startet ab 13 Uhr.