50. Firmenjubiläum: Freudenthaler präsentierte neue Zentrale und Chefs

Zirl – Am Donnerstag feierte der Entsorgungsspezialist Freudenthaler sein 50-Jahr-Firmenjubilium mit der Einweihung des neuen Bürogebäudes „Salzbau“ in Zirl, das im Rahmen der Jubiläumsfeier von Pfarrer Josef Scheiring stattfand. Rund zehn Millionen Euro wurden seitens der Freudenthaler Familienholding in das Bauprojekt investiert. „Das neue Gebäude wurde im Sinne der Nachhaltigkeit mit einer Grundwasser-Wärmepumpe ausgestattet und verfügt über Kühl- bzw. Heizelemente an den Decken, um auch ein angenehmes Raumklima zu schaffen“, so Geschäftsführerin Ingeborg Freudenthaler.