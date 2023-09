Scooter, Almabtriebe und der Firmenlauf: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der September ist mittlerweile auch wettertechnisch in Tirol angekommen, aber mit Blick auf die Veranstaltungen am Wochenende kann von einem Herbsttief nicht die Rede sein. Ob abfeiern mit Scooter in Kufstein, abhetzen beim Firmenlauf in Innsbruck oder abtauchen beim Kindernachmittag im Olympiabad Seefeld. Wiedereinmal ist für jeden Geschmack etwas dabei.