Bub (8) in Matrei am Brenner von Auto erfasst und schwer verletzt

Matrei am Brenner – Ein Bub wurde am Donnerstag bei einem Unfall in Matrei am Brenner schwer verletzt. Der Achtjährige war laut Polizei gegen 17 Uhr plötzlich auf die Straße gelaufen – direkt vor das Auto eines 66-Jährigen. Das Kind wurde zu Boden gestoßen. Dabei erlitt der Bub schwere Gesichtsverletzungen.