Kunde verpasste Ladendetektiv in Rum einen Faustschlag ins Gesicht

Rum – Mit einem rabiaten Kunden bekam es am Donnerstagnachmittag ein Ladendetektiv in einem Fachmarkt in Rum zu tun. Der 44-Jährige wollte den Unbekannten kontrollieren. Doch der Mann verhielt sich äußerst aggressiv – so sehr, dass der Ladendetektiv die Polizei rufen wollte.