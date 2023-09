Reger Zulauf zu 14. Klimastreik in Österreich

Der Zustrom zu den Demonstrationen anlässlich des 14. Klimastreiks hat am Freitag zu Mittag stetig eingesetzt. Beim Treffpunkt am Bahnhof Wien-Mitte waren gegen 12.00 Uhr mehr als Tausend vor allem jugendliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingetroffen, um dann in Richtung Heldenplatz zu ziehen. In Bregenz, wo der Protest schon am Vormittag begonnen hatte, waren rund 700 Personen zur Demo gekommen. Auch in St. Pölten und Graz sammelten sich Aktivistinnen und Aktivisten.