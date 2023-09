Nach Sonderlandtag: Schelte für Regierung, Opposition fordert 300 Millionen Euro

Im Sonderlandtag hagelte es Kritik an verfehlter Bodenpolitik und mangelnder Verantwortung der Tiwag. LH-Stellvertreter Dornauer: „Setzen zielgerichtete Maßnahmen.“

Innsbruck – Wenn sich die Miet- und Betriebskosten in einer 88-Quadratmeter-Wohnung der Neuen Heimat in Pertisau von 783 auf 1200 Euro verteuert haben, dann brennt für Liste-Fritz-Klubchef Markus Sint der Hut. Für die Opposition braucht es deshalb ein 300 Mio. Euro schweres Entlastungspaket für leistbares Wohnen. Wobei für Sint in der verfehlten Bodenpolitik der ÖVP die Wurzeln für die explodierenden Kosten liegen. 35 Mio. Quadratmeter gehortetes Bauland müssten endlich mobilisiert werden.