Rumänischer Zuhälter in Tirol zwang Frau zur Prostitution: Zehn Jahre Haft

Der 35-Jährige ist seit März 2023 in Untersuchungshaft. Der Mann habe laut Aussagen einer Rumänin ihr ein neues Leben und eine Ehe in Tirol versprochen. Stattdessen zwang er sie brutal zur Prostitution.

Innsbruck – Seit März sitzt ein 35-jähriger Rumäne in Untersuchungshaft. Im Frühjahr war nämlich eine Landsfrau bei der Polizeiinspektion Reichenau erschienen und hatte dort Erschütterndes zu Protokoll gegeben. Demnach habe der Mann der Frau in Rumänien ein neues Leben in Tirol samt Eheschließung versprochen. 2020 war die Rumänin dann in Innsbruck angekommen und konnte darauf – wie versprochen – bei einer Reinigungsfirma arbeiten. Allerdings nur für kurze Zeit. Denn schon bald eröffnete ihr der 35-Jährige, dass sie fortan als Prostituierte zu arbeiten habe.