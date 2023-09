Kim Jong Un besuchte Flugzeugwerk im Osten Russlands

Moskau – Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist am Freitag in der Stadt Komsomolsk am Amur ganz im Osten Russlands eingetroffen. Kim wurde vom Gouverneur der Region und anderen Beamten auf einem roten Teppich am Bahnhof der Stadt empfangen und danach in ein Flugzeugwerk begleitet, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass. Das Werk stelle moderne russische Kampfjets sowie Zivilflugzeuge her.